Sete cuidadores de saúde mental são convocados na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Prefeitura publicou a través do Diário Oficial de Campo Grande desta segunda-feira (21), a convocação de sete candidatos aprovados no Processo Seletivo de Cuidador em Saúde Mental. Os profissionais devem atuar nas unidade da Rede de Atenção Psicossocial do município.

Os candidatos classificados da 75ª à 81ª estão sendo convocados para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação. Abaixo a relação:





Os convocados devem comparecer nesta segunda-feira a partir das 8h30, na Gerência de Movimentação e Lotação da Secretaria Municipal de Gestão (Gemol), na avenida Afonso Pena, n. 3.297.

