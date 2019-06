Shakira presta depoimento ao tribunal espanhol por sonegação fiscal

Matheus Henrique, com informações do UOL

A cantora colombiana Shakira compareceu, nesta quinta-feira (6), a um tribunal em Barcelona, na Espanha, para dar depoimento em um julgamento em que responde por suposta sonegação de impostos, totalizando mais de 14,5 milhões de Euros (mais de R$ 60 milhões).

Segundo o jornal espanhol El País, Shakira testemunhou que não estava morando em Barcelona entre os anos 2012 e 2014, nos quais as acusações se concentram. A cantora alegou que apenas visitava a cidade espanhola, onde passou a viver mais tarde com o parceiro de longa data, o jogador do Barcelona, Gerard Piqué, e os dois filhos.

Shakira ainda especificou que sua mudança para Barcelona veio apenas depois de seu filho mais velho ser matriculado em uma escola na cidade, no final de 2014. Os advogados da cantora também apresentaram provas de que ela mudou sua residência legalmente para o país apenas no ano seguinte, 2015

Enquanto isso, os promotores acusam Shakira de "fingir" que estava morando fora do país durante os anos indicados, quando na verdade passava a maior parte do tempo com Piqué e a família. A colombiana também é acusada de esconder dinheiro em paraísos fiscais

A cantora justificou que suas ausências da Espanha não eram esporádicas, demonstrando que realmente residia no exterior ao mostrar sua agenda de shows e provar sua participação no programa transmitido pela televisão "The Voice" nos Estados Unidos.

A lei espanhola é clara ao dizer que qualquer indivíduo que passe mais de 183 dias do ano no país deve pagar impostos. Os promotores apresentaram fotos de paparazzi e das redes sociais de Shakira para argumentar que ela passou do limite estabelecido pela lei.

