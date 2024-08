Silvio Santos ainda se recupera da H1N1, detalha filha do apresentador

Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT desde 2023 e filha de Silvio Santos, deu mais informações sobre o quadro de saúde de seu pai, que ficou internado do dia 18 até 20 de julho com H1N1.

Durante coletiva de imprensa, Daniela explicou que Silvio Santos ainda se recupera da H1N1, mas que espera ansiosamente por sua melhora para voltar a focar no +SBT, plataforma de streaming da emissora.

“Ele tá se recuperando ainda da H1N1, e ele falou: ‘Quando eu ficar bom, quando eu melhorar, eu vou para as feiras, e vou comprar filme para o S.'”, explicou.

Ao falar sobre o pai, Daniela reforçou o sentimento de admiração que tem por ele. “Às vezes, eu olho para o Silvio Santos e não acredito que sou filha dele. Sou tão fã dele e da forma como ele trata as pessoas. É uma mistura de sentimentos. Uma responsabilidade gigante de dar continuidade a isso. Não só eu carrego, minhas irmãs também, queremos honrá-lo todos os dias. Queremos crescer, sem perder a essência do que ele fez”, comentou.

