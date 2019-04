Supermercado repassa R$ 50 mil ao Cotolengo pelo projeto “Troco Solidário”

Essa semana o Cotolengo Sul-Mato-Grossense recebe R$ 50 mil reais, beneficiado com “Troco Solidário” do Fort Atacadista. A entrega simbólica do valor foi feita no último sábado (13), em acordo com o repasse trimestral.

O diretor-presidente do Cotolengo, padre Valdeci Marcolino, explicou ao JD1 Notícias, que a entidade será beneficiada com o projeto até junho de 2019. O troco é arrecadado para a entidade escolhida por seis meses, com repasses a cada trimestre.

Segundo o padre, a entidade que costumava atender 45 crianças, atualmente auxilia 160, e com isso, houve também o aumento de demandas e custeio. O valor recebido será utilizado para a manutenção da entidade, pagamento de funcionários e compra de materiais.

A instituição é responsável por cuidados com crianças especiais em Campo Grande, principalmente crianças com paralisia cerebral. O atendimento é realizado com acompanhamento em sessões de terapia ocupacional fisioterapia, psicologia e odontologia.

Para contribuir com essa obra basta que os clientes do supermercado se lembrem de deixar, nos postos de coleta, o valor do seu troco ou a quantia que deseje doar.

“Tem que ter confiança, o grupo Pereira é honesto e sempre faz o repasse. As vezes, as pessoas ficam com medo da ajuda não chegar a entidade, mas, pode ter certeza que a contribuição é utilizada pelo Cotolengo”, explicou o padre Valdeci.

