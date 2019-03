"5º Costelão do Cotolengo Sul-Mato-Grossense" acontece em abril

Está previsto para o ocorrer no dia 7 de abril (domingo) a quinta edição do "Costelão do Cotolengo sul-mato-grossense". O evento beneficente vai contar com a participação da cantora Tarsila, com seu repertório de músicas regionais e dançantes. O evento promete um almoço pra lá de agradável para toda a família.

Segundo informações do diretor-presidente do Cotolengo, padre Valdeci Marcolino, serão assadas 35 costelas de 25 quilos em média, cada uma. Pelo menos mil pessoas são esperadas para este dia. Também serão servidos acompanhamentos como saladas, arroz, farofa e mandioca. Sobremesas e bebidas estarão à disposição para compra no local e não é preciso levar pratos e talheres. O domingo também vai contar com o tradicional Bazar de produtos diversos.

O almoço beneficente será servido no salão de festas do Cotolengo ao valor de R$ 30,00 antecipado e R$ 35,00 por pessoa no dia, sendo livre para crianças de até seis anos. A novidade é que será aceito cartão de débito, para comprar convites na instituição em horário comercial ou no dia do evento.

“A participação da comunidade é muito importante neste dia e em todos os eventos realizados por esta entidade, já que o intuito é angariar fundos para dar andamento à obra vem crescendo e hoje estamos atendendo um pouco mais de 200 crianças com paralisia cerebral grave e doenças neurológicas, em Campo Grande”, o número de atendimento dobrou em relação a 2017, enfatizou o padre Valdeci. Segundo ele, toda a ajuda é bem-vinda, principalmente com o trabalho voluntário. Além dos funcionários do Cotolengo, cerca de 80 voluntários estão envolvidos nesta atividade.



Serviço



O Cotolengo Sul-Mato-Grossense fica na rua Jamil Basmage, 996, Mata do Jacinto. Maiores informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone 3358-4848 / whatsapp 9 9847-3719 ou por nossas redes sociais.

