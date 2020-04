Tesoureiro do PSL é expulso da sigla após humilhar e agredir sem-teto

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

Vídeo - Empresário dá dinheiro a morador de rua e depois o agride

O empresário Adonias Correia de Santana, conhecido nos últimos dias por humilhar e agredir um morador de rua, foi expulso neste sábado (11), da Executiva Municipal do PSL de Tabaporã, no Mato Grosso, sigla do qual fazia parte como tesoureiro.

As imagens da covardia de Adonias junto com outro homem destratando Anderson Luís da Silva, em Sinop, viralizaram desde a quinta-feira (9) e tiveram repercussão nacional.

Porém, hoje o PLS municipal enviou a Adonias um termo de notificação de expulsão, assinado pelo presidente da Executiva, Haroldo Borchardt, e mais cinco integrantes da sigla.

“Diante do reiterado desrespeito, a Comissão Executiva do PSL, através do presente comunicado, considera-o expulso do partido e consequentemente desautorizando-o a falar em nome do partido”, consta no documento.

