TJ-MS busca padrinhos para dar ovos de PÃ¡scoa por R$ 22 para crianÃ§as

A campanha de Páscoa 2020 do Pacijus do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) começou e 1.344 crianças e adolescentes aguardam para ser escolhidas por um padrinhou ou madrinha e ganhar um ovo de chocolate.

Neste ano a data será celebrada no dia 12 de abril, e para participar basta entrar no site e escolher alguém para ter uma doce páscoa com R$ 22. A campanha vai até o dia 31 de março.

Depois de escolher uma criança pelo site do Pacijus, é só preencher o formulário e imprimir a etiqueta que será gerada automaticamente.

Em seguida, cole a etiqueta no ovo de chocolate que você adquiriu e entregue em um dos postos de coleta: Secretaria de Comunicação no TJ-MS (Marta 3314-1667) e Fórum de Campo Grande, no Núcleo de Informática, situado no 3º andar (André 3317-3665).



Outra opção é apadrinhar a criança e, em vez de adquirir o ovo de chocolate, fazer um depósito no valor. Todo o restante será feito pela equipe do Pacijus. Se você escolher esta forma, basta preencher o formulário, fazer o depósito na conta indicada no site e enviar o comprovante no e-mail [email protected] ou pelo whatsapp (67) 99957-6261 (Marta), indicado o nome completo da criança, instituição e o número do protocolo.

Para participar também é possível fazer um depósito bancário para a Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, CNPJ: 03978517/0001-48, Banco Sicredi, Ag. 0911, C/C 56741-4.

Esta é a maior campanha de todas as edições, tendo quase duas mil crianças e adolescentes cadastrados, vinculados a 49 instituições em 22 comarcas que aderiram a campanha.

