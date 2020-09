Trava da porta de caminhão quebrada, funcionário cai de cabeça e morre na BR-163

Jefferson Oliveira da Silva Júnior, de 23 anos, morreu na tardede ontem (8) ao cair de um caminhão em movimento, após a trava do veículo quebrar. O acidente aconteceu na BR-163, em Rio Brilhante, que fica a 160 quilômetros de Campo Grande.

Em depoimento a polícia, um colega de Jefferson contou que a trava da porta do caminhão estava quebrada e qualquer resvalo que desse na porta, ela se abria. A testemunha disse que o acidente com Jefferson foi muito rápido. A vítima caiu para fora do caminhão, acabou caido de cabeça no asfalto e morreu no local.

O acidente aconteceu próximo a um posto da Polícia Rodoviaria Federal (PRF) que esteve no local. Uma ambulância da CCR MSVia foi acionada, mas o rapaz já estava sem vida.

O caminhão que transportava Jefferson é de uma empresa terceirizada que presta serviço para telefonia celular.

Deixe seu Comentário

Leia Também