Projeto de música de incentivo cultural percorre bairros da capital

Os alunos do Projeto Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues, se apresentam na Escolinha da Misericórdia São João Neumann, dia 5 de outubros, às 8h da manhã. O projeto é realizado em cinco bairros de Campo Grande por meio do Fundo Municipal de Incentivos Culturais (FMIC), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), da Prefeitura Municipal de Campo Grande que atende 170 crianças e adolescentes.

A escola, ou instituição é escolhida pela Fundação Barbosinha, que da oportunidade das crianças se familiarizaram com movimentos musicais e culturais.

De acordo com o professor Henrique Lourenço os alunos estão em fase inicial de aprendizagem e já tocam as primeiras músicas e é importante apresentar o resultado para os familiares e para a comunidade em geral. “As crianças começam a se familiarizar com o palco, sentem-se valorizadas e importantes o que é muito bom para a autoestima”, comenta Henrique.

A professora da Escolinha da Misericórdia, Lorrayne Espindola, fala que o projeto em parceria com o FMIC, é uma forma de auxiliar as crianças. “Intuito é tirar as crianças das ruas e dar oportunidade de terem uma aula que algumas não têm condições de ter, colocar um caminho na vida dessas crianças”.

Na semana anterior, se apresentaram as crianças dos bairros Tiradentes, do Lar do Pequeno Assis e do bairro Monte Alegre na Casa da União Lar de Santana.

