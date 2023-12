De olho no Legislativo: TV Câmara passa a ter canal aberto

A população poderá ficar mais atenta aos trabalhos executados pelo Legislativo Municipal, já que a Câmara Municipal de Campo Grande lançou nesta terça-feira (5), o seu canal de televisão em rede aberta, o canal 7.3.

Exibidos ao vivo, a população poderá acompanhar Sessões ordinárias, Audiências Públicas, Sessões Solenes e outros eventos. Durante a sessão ordinária, o vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Câmara Municipal, ressaltou a importância desta conquista.

"É um momento histórico para os vereadores, pela primeira vez em canal aberto e canal próprio”, além de ressaltar as parcerias que viabilizaram essa nova divulgação. O novo canal da TV Câmara foi viabilizado por meio de convênios e cooperações com a TV Senado e com a TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Atualmente, a Câmara Municipal já conta com divulgação na TV Assembleia Legislativa (canal 7.2 e o da Net) e com a Rede E (Educativa), canal 4.2, para divulgação de programas e da transmissão ao vivo das sessões ordinárias.

Programas

Além das transmissões ao vivo de eventos realizados pelos vereadores, a TV Câmara também conta com programas específicos que abordam o trabalho do Legislativo Municipal.

Todas as terças e quintas-feiras, às 8h50, a Câmara divulga o Programa Expediente, para divulgar ações dos vereadores e os principais debates previstos para a sessão, que é transmitida ao vivo em seguida. Todas as sessões ordinárias contam com interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

O Vereadores em Foco, por exemplo, foi gravado com todos os vereadores e vereadora com intuito de falar das metas, projetos no início do mandato e contou com uma segunda edição apresentando um balanço das ações executadas e das perspectivas.

Há ainda o Voz da Comunidade, para falar das demandas da população e mostrar como os vereadores da Câmara estão trabalhando para ajudar a atender essas reivindicações. Projetos de lei, legislações já em vigor, indicações atendidas ou emendas apresentadas estão entre algumas das ações mostradas nas reportagens.

Também há o Câmara Notícias, com resumo das principais ações da semana na Casa de Leis, além de programas relacionados à participação da população na Tribuna.

A Casa de Leis conta ainda com o Mais Mulheres, em parceria com a Procuradoria da Mulher, e programas especiais sobre temas que marcam datas específicas, relacionados à saúde, causa animal, Consciência Negra, entre outros.

Todo o material também pode ser conferido no Youtube da Câmara de Campo Grande pelo https://www.youtube.com/@CamaraCGMS/videos

Deixe seu Comentário

Leia Também