UEMS realizará live sobre a Rota Bioceânica e segurança pública

O Projeto Institucional UEMS na Rota, promove no dia 5 de novembro, às 19h30, a LIVE “Rota Bioceânica e a atuação dos Órgãos de Segurança Pública em Mato Grosso do Sul: cenários e perspectivas”, em parceria com o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Segurança pública da UEMS (NUPESP)e o Curso de Pós-graduação em Segurança Pública e Fronteiras.

A transmissão será via Youtube, no canal Wander Aguiar , tendo o professor da UEMS, Wander como mediador. Enquanto o professor e procurador-jurício da UEMS, Rogério Turella será o debatedor do evento. "O Projeto da Rota já é uma realidade. Assim, todos nós, pesquisadores e docentes envolvidos, estamos focados em estudos, aprimoramentos e aperfeiçoamento de processos. Neste sentido, a questão da Segurança Pública é fundamental. Sabemos que, com o avanço das Tecnologias, do Turismo, do Agronegócio, do Comércio com a Rota Bioceânica, também surgem os crimes transfronteiriços." afirma Turella. "Frente a isso, a nossa LIVE irá discutir especificamente a Rota Bioceânica e a atuação dos órgãos de segurança pública do MS diante destas perspectivas", destaca Rogério.

Além disso, também haverá participação do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, Coronel Marcos Paulo Gimenez, do Delegado-Geral da Polícia Civil de MS, Marcelo Vargas Lopes, do Delegado Regional Executivo da Polícia Federal em MS, Fabrício Martins Rocha, e do Superintendente de Polícia Rodoviária Federal em MS, Luiz Alexandre Gomes da Silva.

Deixe seu Comentário

Leia Também