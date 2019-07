Uniderp e Cruz Vermelha se unem em campanha para arrecadar doações

Uniderp fechou uma parceria com a Cruz Vermelha Brasileira para arrecadar doações de casacos, calçados, cobertores e demais roupas de frio, nos tamanhos adulto e infantil, em bom estado de conservação. Todas as peças arrecadadas serão encaminhadas às instituições de caridade e pessoas que vivem nas ruas. Os pontos de coletas estão distribuídos nas instituições de ensino do grupo Kroton espalhadas por todo o país. Os interessados em contribuir com a iniciativa – alunos e não alunos – terão até o dia 31 de agosto para participar.

Promover o bem e proporcionar melhorias àqueles que precisam são premissas das instituições de ensino da Kroton. A Uniderp tem a tradição de promover campanhas próprias para a doação de agasalhos e este ano buscou ampliar o projeto ao realizar pela primeira vez esta parceria.

"Convidamos toda a população de Campo Grande para contribuir com a campanha e ajudar as pessoas que, muitas vezes, estão invisíveis para a sociedade. A responsabilidade social é um pilar da nossa universidade, por isso, buscamos desenvolver iniciativas que beneficiem à comunidade e estimulem a cidadania entre a comunidade acadêmica", afirma o reitor da Uniderp, Taner Alves Bitencourt.

Todos os colaboradores também poderão participar. O objetivo é fomentar a solidariedade entre as pessoas, estimulando, principalmente, o ato de doar e da coletividade, mostrando que a participação de todos é essencial para o sucesso da campanha.

Serviço:

Endereços:Unidade Matriz – Avenida Ceará, 333.

Unidade Agrárias – Alexandre Herculano, 1.400.

Horários: das 8h às 19h até 30 de julho.

Das 8h às 21h a partir de 31 de julho.

Data:doações até 31 de agosto

