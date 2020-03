Valtenir era “apto” para atender mulheres vítimas de violência e ter arma

O guarda civil metropolitano, Valtenir Pereira da Silva, participou no dia 20 de novembro de 2019 do curso de capacitação de atendimento às situações de violência contra a mulher, conforme informado por meio de nota assinada pelo secretário Especial de Segurança Pública e Defesa Social, Valério Azambuja, emitida na manhã desta segunda-feira (2).

Além disso, o acusado de executar a tiros a ex-namorada Maxelline da Silva Santos na madrugada do último domingo (1º), cumpria as exigências para a concessão de arma de fogo. Ele participou do curso de aperfeiçoamento profissional, sendo 4 horas na disciplina direitos humanos.

Na nota, além de reforçar o afastamento do servidor, o secretário reforça que o Comando da Guarda Civil Metropolitana não tinha conhecimento do fato de Valteir ter ameaçado a ex, dias antes de executa-la. A professora registrou um boletim de ocorrência contra ele também por violação de domicílio no dia 17 de fevereiro.

Ainda não é confirmado se a arma usada no crime era de porte funcional do acusado. Além de matar a ex-namorada, Valteir teria executado o dono da residência, Steferson de Souza e baleado Camila Telis, viúva de Steferson.

Um procedimento administrativo foi aberto contra o guarda municipal que está foragido. Confira, na íntegra, a nota emitida nesta manhã:

