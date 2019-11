Veja como ficarão os preços de na BR-164 a partir deste sábado

Os pedágios da CCR MSVia na BR-163 terão seus preços reduzidos nesse sábado (30) por ordem da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), pelo descumprimento da concessionária com os atributos.

A CCR tinha um prazo pré-estabelecido para realizar a duplicação da rodovia.

Após reclamações por parte dos contribuintes que usam a BR a respeito dos altos preços, a ANTT decidiu pela redução do preço das tarifas.

De acordo com a assessoria da CCR, a empresa disse que irá recorrer contra a medida , por manter a conservação da via e atendimento médico.

Confira abaixo as tabelas com as novas tarifas divulgadas no Diário Oficial

