Vídeo - Após auxílio não cair na conta, homem surta e quebra caixas eletrônicos

Revoltado porque o auxílio emergencial ainda não constava no saldo da conta bancária, um homem, ainda não identificado, perdeu a cabeça e utilizou uma marreta para quebrar seis caixas eletrônicos da agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF), no Caminho de Areia, região da Cidade Baixa de Salvador, na noite dessa segunda-feira (13).

Segundo informações do BNews, uma testemunha que presenciou a cena e disse que o rapaz saiu do estabelecimento xingando porque o valor de R$600 estabelecido pela Câmara Federal e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, por conta da pandemia do coronavírus, não tinha sido depositado ainda.

A polícia foi chamada até o local, mas, quando chegou, o homem já tinha fugido.

