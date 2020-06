Vídeo: capivara é encontrada morta na região do Shopping Campo Grande

Uma capivara foi encontrada morta, no final da tarde desta segunda-feira (22), na rua Paulo Coelho Machado, quase ao lado do Shopping Campo Grande.

O animal apresentava ferimento na cara e na barriga. Em contato com o tenente-coronel da Polícia Militar Ambiental (PMA), Edmilson Queiroz, possivelmente o animal foi atropelado na madrugada. “Infelizmente cenas como estas têm se tornado comum. Principalmente na madrugada nessas vias, o pessoal exerce uma velocidade muito alta e acaba acontecendo acidente direto com as capivaras, são os motoristas descuidados”, afirmou.

Queiroz lamenta o fato de haver crime, nem na foram culposa, para atropelamento de animal. “Seria crime, ou infração administrativa, se deliberadamente a pessoa jogasse o carro para atropelar o bicho”, disse.

A PMA acionará a Solurb para retirar o animal do local.

