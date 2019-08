Vídeo – Casal morre depois de cair de ponte durante beijos e abraços

Maybeth Espinoza, de 34 anos, e Hector Vidal, de 36 anos, morreram no último sábado após cair de uma altura de 15 metros quando se abraçavam e se beijavam em uma ponte, em Cusco – Peru.

De acordo com informações da mídia local, Maybeth estava sentada no alto da grade da ponte com as pernas ao redor da cintura de Hector. A mulher perdeu o equilíbrio, caiu e levou o namorado junto.

O casal chegou a ser socorrido, mas morreram após chegarem a uma unidade de saúde. A queda foi registrada por uma câmera de segurança. Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também