Vídeo: cliente "se revolta" com atendente que exigiu uso de máscara

Uma sorveteria de Campinas foi destruida, após um homem se recusar a usar máscara da forma correta sobre o nariz e a boca, para a proteção contra o coronavírus. Ele teria ficado ofendido, e ele além de xingar a proprietária do estabelecimento com palavrões, chutou e quebrou equipamentos do comércio. O caso aconteceu na tarde do último sábado.

De acordo com Pollyanna Reis, proprietária do local, o cliente entrou no estabelecimento com a máscara no queixo, e após pedir para que ele colocasse a máscara sobre o rosto para atendimento no caixa, começou com as agressões e ofensas.

Em vídeos gravados por outros clientes que estavam no local no momento do desentendimento, é possível ver o homem ameaçando de agressão e ofendendo a proprietária. Em seguida, o homem que está bastante alterado chuta e quebra uma cadeira. Na sequência, ele tira uma proteção de corrente que havia no local e pisa e destrói um cone que estava na entrada da sorveteria e que controlava o fluxo de clientes.

Em meio a ameaças, o homem aponta o dedo no rosto da mulher, e além de xingar, intimida a funcionária: "Faz alguma coisa para ver se eu não quebro a sua cara, fala um A pra você ver o que eu não faço", declara.

A polícia civil investiga o caso.

