Vídeo - “Coelhinho da Páscoa” separa briga e bate em agressor de mulher

Graziella Almeida, com informações do Uol Notícias

O vídeo de um "coelhinho" batendo em um homem está circulando e viralizou nas redes sociais desde domingo (21). O contéudo é confuso, mas mostra um homem fantasiado salvando uma mulher de ser agredida fisicamente pelo marido.

Segundo informações do Uol Notícias, o coelhinho foi identificado como Antoine McDonald e em relato, ele e outras pessoas afirmam terem visto o casal brigando, quando o homem cuspiu na mulher e partiu para cima dela desferindo socos.

No momento, Antoine relata que a única reação foi intervir para separar a briga. O vídeo gravado por testemunhas mostra o coelhinho tentando cessar com a briga, que tomou uma grande proporção e acabou com a intervenção de uma policial

De acordo com informações, a policial achou de começo que a briga poderia ser encenado, mas viu que era algo sério. Antoine ficou nervoso com a situação e não conseguiu explicar o ocorrido, mas no final foi cumprimentado pela policial e pela vítima.

