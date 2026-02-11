VÍDEO: Empresária grava marido com vestido e loja do Noroeste vira assunto na internet

A criatividade de um casal empreendedor transformou uma loja de bairro em assunto nas redes sociais. A Dinha Modas, localizada no Jardim Noroeste, em Campo Grande, viralizou nos últimos dias após a empresária responsável pelo estabelecimento publicar um vídeo promocional inusitado.

Na gravação, também compartilhada pela página Noroeste Mil Grau, ela apresenta um vestido inspirado em modelos usados pela influenciadora Virgínia Fonseca. O que chamou a atenção dos internautas, porém, foi a participação do marido da empresária, que aparece vestindo a peça de forma descontraída e bem-humorada, arrancando risadas e elogios.

O vídeo viralizou em grupos de WhatsApp, Instagram e TikTok, acumulando milhares de visualizações, comentários e compartilhamentos. Entre as reações, seguidores destacaram a criatividade do casal e a estratégia espontânea de divulgação. “Marketing raiz que funciona”, escreveu uma internauta.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também