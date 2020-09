Vídeo: Escada Magirus foi fundamental para combate a incêndio no Atacadão, diz Bombeiros

O uso de uma escada Magirus (autoescada mecânica) foi fundamental para extinguir o fogo que consumiu uma unidade do Atacadão, no último domingo (13), em Campo Grande. A informação foi publicada na página do Instagram do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Groso do Sul.

O equipamento foi adquirido pelo Governo do Estado este ano e custou 1,5 milhões de euros (R$ 9,329). O novo veículo foi comprado para substituir o antigo estava sem condições de uso desde 2015. Com o dobro da altura da escada anterior, a nova autoescada é a segunda maior do mundo.

Incêndio

As chamas começaram no setor de produtos inflamáveis e se alastraram rapidamente. A estrutura foi destruída e corre o risco de desabar.

Moradores ficaram assustados com a fumaça e o fogo. Segundo informações apuradas pelo Correio do Estado, bombeiros mandaram os vizinhos removerem botijões de gás das residências e o Atacadão chegou a oferecer estadias em hotéis até que fosse seguro para que todos voltassem aos seus lares. No fim, nenhum imóvel foi atingido.

De acordo com o tenente-coronel Fernando Carminati, foram usados 360 mil litros de águas para o combate do fogo e equipes ainda trabalham no rescaldo e retirada e resfriamento dos materiais, para evitar novos focos.

Houve revezamento de equipes e apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Águas Guariroba, Exército, Infraero e Energisa para apagar o incêndio.

Funcionários chegaram a levantar a hipótese de que o calor motivou o início, gerando a combustão no álcool, mas a teoria foi descartada pelos bombeiros.

Segundo o tenente-coronel, para o álcool entrar em combustão espontânea, sem uma fonte de ignição, seria necessária uma temperatura de mais de 350°C. Assim, as causas do incidente continuam um mistério.

Ao longo desta segunda-feira, fumaça ainda era vista dos escombros e os bombeiros faziam rescaldo, para evitar que as chamas voltassem a se alastrar.

