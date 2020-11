Vídeo: Homem descobre 'Ricardão' e viraliza na internet

Na manhã desta terça-feira (03) um vídeo vem viralizando nas redes sociais e nos grupos de whatsapp, onde mostra um homem chegando em sua residência e encontra sua esposa com outro em sua cama. O local e a data das filmagens não foram revelados.

No vídeo é possível ver o marido inconformado com a cena em que presenciou. Ele ainda corre atrás do “Ricardão” para tentar agredi-lo. Enquanto a esposa está só de toalha na rua gritando.

Assista ao vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também