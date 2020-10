Vídeo: homem sofre acidente e morre durante live

Marcos Tenório, com informações do TopMídia News

Na manhã desta quarta-feira (14), o servente de pedreiro Luiz Vandrecio do Nascimento, de 31 anos, morreu após colidir na traseira de uma carreta na BR-163 em Campo Grande. A vítima estava indo para o trabalho quando foi tentar atravessar a via. Equipes dos bombeiros e da CCR MSVia tentaram reanimar o rapaz que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Rodrigo Antonio Bernades, de 25 anos, amigo de Luiz, contou que estavam seguindo de bicicleta pelo acostamento e quando Luiz foi atravessar acabou batendo no caminhão. “O cara não deu seta nem nada. E deu isso aí, meu companheiro de trabalho”, disse.

No momento que o amigo da vítima era entrevistado, Luiz Vandrecio do Nascimento veio a óbito. Socorristas da Concessionária CCR MSVia e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, e tentaram reanimar Luiz por cerca de 1 hora, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do caminhão que não teve a identidade revelada, ficou desesperado ao receber a notícia que o servente de pedreiro faleceu.

