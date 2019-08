Vídeo – Incêndio no Parque dos Poderes

Um incêndio de grandes proporções atinge neste momento uma área localizada na rua Jornalista Marcos Fernandes Hugo Rodrigues, próximo ao Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua – Cetremi, no Parque dos Poderes.

A rua fica na lateral do Posto dos Poderes, que liga o parque à Avenida Ministro João Arinos, na saída para Três Lagoas.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para combater as chamas. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o fogo.

Um leitor enviou um vídeo que mostra a dimensão das chamas. Assista:

