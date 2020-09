Vídeo - Jovem dança funk e rebola em Câmara de Vereadores

Sarah Chaves, com informações do IG Último Segundo

O vídeo de uma jovem de 18 anos dançando plena na Câmara dos Vereadores de Bom Jesus, no Piauí, viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, a mulher de vestido branco rebola de costas para a câmera no plenário vazio. Nestor Elvas, presidente da Câmara dos Vereadores, confirmou que a gravação foi realizada na sede do legislativo da cidade no último domingo (30).

Elvas registrou um boletim de ocorrência um dia depois, na segunda-feira (31). Em nota divulgada pela Época, o parlamentar afirma que a motivação do vídeo é "fazer uso político da situação, denegrindo um trabalho que vem sendo realizado de forma responsável". Ele se disse surpreendido com o episódio e afirmou que já está apurando as circunstâncias e quer punir os responsáveis.

O delegado Jucier Santos, responsável pelo caso assegurou que não houve crime, já que a jovem entrou na Câmara com autorização do vigilante.

Momento em que a jovem dança no planário vazio:

