Vídeo - Ladrão solta cachorros, invade casa, mas foge ao ver morador

Priscilla Porangaba, com informações do Facebook

Dois ladrões em um uno de cor prata com capô vermelho fugiram depois que tentaram entrar em uma casa, mas foram surpreendidos por um morador no Jardim São Bento em plena luz do dia, em Campo Grande.

A tentativa de roubo foi gravada por câmeras de segurança do imóvel, e conforme mostram as imagens a dupla chega e estaciona em frente da casa. Em poucos minutos um dos bandidos se aproxima do portão, abre e solta os dois cachorros para poder entrar.

Logo em seguida, ele entra no quintal da casa, mas imediatamente sae e entra no veículo, onde está o comparsa, fugindo em alta velocidade. O filho do morador, que postou o vídeo no Facebook Celso Martins, aparece no quintal, mas os dois já tinham sumido da rua.

Segundo relatado por Celso em resposta a perguntas na publicação, os animais "na hora que viram que foram enganados .... voltaram", e ninguém ficou ferido.

Deixe seu Comentário

Leia Também