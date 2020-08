Vídeo: bandido leva R$ 1,4 mil e celulares em assalto a açougue do Parati

Um assaltante rendeu o dono de uma casa de carnes no Jardim Parati, na noite da última terça-feira (04) e levou a quantia de R$1.400,00. As câmeras de segurança mostra toda a ação do criminoso.

Em menos de um minuto, o assaltante levou dinheiro e celulares das vítimas. O criminoso teria entrado no açougue às 19h27, tirou a arma da cintura e apontou para pai e filha que estavam no caixa. Ele ainda teria ameaçado outros funcionários que não aparecem nas imagens, pega o dinheiro e os celulares das vítimas fugiu do local correndo com o revolver na mão.

O autor estava acompanhado de pelo menos mais um comparsa em um veículo Uno, cor branca. O comerciante viu quando o carro passou em frente ao local e parou nas proximidades. O comparsa teria estacionado na esquina, enquanto ele atravessou a rua e fez o assalto.

A primeira pessoa a ser rendida foi à filha do comerciante. Depois, o bandido mandou o dono entregar o dinheiro, mas como só tinha trocado no caixa dele, não levou nada.

Nas imagens é possível ver, as vítimas mexendo no caixa. No caixa da filha do comerciante, o bandido roubou R$ 1.400,00 e dois celulares.

