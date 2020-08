Vídeo: Caminhoneiro é flagrado dirigindo com metade do corpo para fora

Flávio Veras, com informações do G1

O motorista de um caminhão foi flagrado dirigindo com parte do corpo para fora da cabine na BR-060, próximo a Anápolis, a 55 km de Goiânia. Ele controlava o volante apenas com uma mão, fazendo uma manobra conhecida entre motociclistas como "superman" (veja acima).

Segundo o portal G1, a cena foi registrada por outro caminhoneiro, no último domingo (2). O vídeo viralizou nas redes sociais e foi visto pela direção da transportadora responsável pelo caminhão, que pediu ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para localizar o motorista.

O homem foi localizado em um posto de combustíveis em Rio Verde, cidade localizada na região sudoeste de Goiás e que fica a cerca de 300 km de Anápolis, na quarta-feira (5). Com ele, a PRF encontrou cigarros de maconha.

O caminhoneiro foi conduzido a uma delegacia, onde informou que colocou o corpo para fora da cabine em um “momento de loucura”. Ele passou por um teste de bafômetro, que não constatou embriaguez. Após ser ouvido, o motorista foi liberado.

O nome do caminhoneiro não foi divulgado pela PRF. Por isso, a reportagem não conseguiu localizá-lo para que se posicionasse sobre o caso.

A reportagem do G1, a transportadora informou que não está de acordo com a atitude do motorista e que está “tomando as medidas necessárias”.

