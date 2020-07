Vídeo: Marília Mendonça diz que término com Murilo não é sobre traição

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles

A cantora Marília Mendonça confirmou nesta segunda-feira (20), o término do relacionamento com o músico Murilo Huff, em vídeos postados nos stories dela.

A artista desmentiu que o motivo da separação tenha sido traição ou ciúmes de Murilo e critica informações publicadas pelo jornal Extra, que indicavam que o motivo da separação tinha sido traição do cantor, depois de Marília ter supostamente flagrado troca de mensagens dele com outra mulher. “Meu término com o Murilo não teve nada a ver com ciúmes, não teve nada a ver com traição.

Em seguida a cantora elogiou bastante o ex, e criticou a repercussão dos boatos. ‘Murilo é um cara que sempre me respeitou em tudo. Nunca tivemos a prática de mexer no celular um do outro, nunca existiu isso. Eu e o Murilo nos respeitamos para caramba. Tenho muito orgulho de ter meu filho com ele. Ele é um cara muito do bem, batalhador, de família, conheço a família dele inteira", enfatizou.

Murilo Huff usou as redes sociais para comentar o fim de seu relacionamento. O cantor seguiu o exemplo da ex-namorada e condenou os boatos de que o término teria sido causado por uma traição, afirmando que ele e Marília "se respeitam" e dizendo "ter muito orgulho dela e de ter tido e criado um vínculo eterno" com a artista, o filho do casal, Léo, de 7 meses.

Assista ao desabafo da cantora:

Desabafo de Marília Mendonça

