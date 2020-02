Vídeo - Microfone de Claudia Leitte cai durante perfomance aérea no Carnaval

A cantora Claudia Leitte, que comanda o agito dos foliões do Blow Out no cricuito Dodô nessa sexta-feira (21), enfrentou problemas durante a sua performance aérea na saída do bloco.

A ousadia de Claudia teve direito a performance com o pôr do sol e o Farol da Barra na paisagem de fundo. Durante a performance, a cantora, que puxa o bloco Blow Out, tentou ficar de cabeça pra baixo e se atrapalhou com o microfone, que soltou da roupa e enganchou no cabelo dela. Rapidamente ela driblou a situação e voltou a cantar.

Quando a equipe do guindaste já estava para colocar Claudia em cima do trio, a cantora "brigou" com o operador e pediu para que a performance continuasse: "Não! Eu quero ficar perto desse povo aqui, olha (apontando para a lateral do trio). Me coloca ali!"

Essa não é a primeira vez que Claudinha passa por problemas ao tentar desenvolver suas apresentações mirabolantes. Em sua única apresentação no festivao Rock In Rio, no Rio de Janeiro, a cantora já havia passado por dificuldades durante a perfomance aérea.

