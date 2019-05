Vídeo mostra onça morta em rodovia da capital

Geral Parque dos Poderes será interditado no domingo para TAF

Abaixo, veja o vídeo divulgado no Facebook:

Indignado, Marcelo questiona a orientação, sugerindo o uso da carcaça em palestras de conscientização. “Não seria o correto recolher a carcaça para exames necroscópicos, que confirmariam a causa mortis (atropelamento, na minha opinião)? Caso fosse outra a causa do óbito do animal, como envenenamento ou tiros, atitudes deveriam ser tomadas, já que é uma espécie protegida”.

Segundo o texto publicado por Marcelo, ele ligou para a Polícia Militar Ambiental (PMA) e foi informado que já sabiam do fato desde terça-feira (21), mas que não recolhem animais mortos. Ainda, conforme o texto, a PMA orienta que um morador próximo ao local enterre a carcaça do animal.