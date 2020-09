Vídeo mostra presos agonizando com falta de ar em presídio

Uma denúncia da Agenda Nacional Pelo Desencarceramento, que luta pelos direitos humanos das pessoas presas, mostra detentos com falta de ar e agonizando em presídios do Alagoas.

Segundo informações do site Ponte Jornalismo, a insuficiência respiratória teria se dado pela superlotação das celas somada com a falta de circulação de ar no presídio Cyridião Durval de Oliveira e Silva, na capital Maceió.

As imagens mostram cinco presos agonizando no chão. “Tiramos para atendimento na enfermagem por falta de oxigênio circulando”, resume a pessoa que grava as imagens.

Os homens estão jogados no chão enquanto profissionais de saúde os atendem. Eles suplicam por ajuda. “Pouco ar, muitos presos dentro de um mesmo ambiente fechado, respirando, e a consequência não poderia ser outra”, descreve.

A denúncia ocorre durante a pandemia de Covid-19, doença que atinge o sistema respiratório de pessoas e com alta contaminação em aglomerado de pessoas.

Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), nenhum preso morreu vítima da Covid-19 em Alagoas. Há 44 contaminações confirmadas e 13 casos suspeitos, com 44 pessoas recuperadas. Os dados oficiais são fornecidos pela Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social (Seris).

