Vídeo: Onça que sofreu queimaduras no Pantanal é solta após tratamento

A onça-pintada resgatada com ferimentos graves dos incêndios no Pantanal foi solta na terça-feira (20) na região de Porto Jofre, em Poconé (MT), mesmo local onde foi socorrida dia 11 de setembro.

A onça-pintada macho, que foi apelidada de Ousado, durante o tratamento, foi resgatada no dia 11 do mês passado, com queimaduras de terceiro grau e outros problemas de saúde porque havia inalado muita fumaça. Também apresentava grave desidratação com possíveis alterações renais.

Ela voltou ao habitat depois de tratamento, no Instituto de Preservação e Defesa dos Felídeos da Fauna Silvestre do Brasil em Processo de Extinção (Nex), em Corumbá de Goiás (GO). O animal passou por tratamento com terapia de ozônio e laser e com células-tronco.

As aplicações são feitas nos pontos onde há lesões provocadas pelo fogo no intuito de acelerar a cicatrização e regenerar o tecido queimado.

Para o transporte, a onça foi anestesiada e recebeu um colar com GPS para o monitoramento, com o objetivo de avaliar a readaptação no retorno ao lar.

Um vídeo feito por Fernando Tortato, do Instituto Panthera, mostra Ousado saindo da caixa de transporte. A onça-pintada ficou em uma área reservada, sem contato com humanos.

