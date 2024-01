Viviane Luiza é nomeada na recém-criada Secretaria de Cidadania

Na edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial do Estado (n. 11.373), foi oficializada a nomeação de Viviane Luiza da Silva para a Secretaria de Estado de Cidadania (SEC). O ato foi assinado pelo governador em exercício, Barbosinha, que assumiu interinamente o Executivo na terça-feira (2), durante as férias de Eduardo Riedel (PSDB).

Viviane Luiza, agora à frente da SEC, teve sua exoneração publicada na mesma edição, referente ao cargo em comissão de Administração Superior e Assessoramento, símbolo CCA-00, que ocupava como Secretária Adjunta da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania.

A nomeação de Viviane Luiza da Silva já figura na primeira página do Diário Oficial, onde são destacados os secretários do Governo Estadual de Mato Grosso do Sul.

Biografia - Graduada em História pela Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, Viviane Luiza da Silva possui mestrado pelo programa de Mestrado em Desenvolvimento Local da UCDB e doutorado em Antropologia pela Universidade de Manitoba, no Canadá.

Com uma sólida trajetória acadêmica e profissional, a agora Secretária de Estado de Cidadania atuou como pesquisadora do Museu de Etnografia de Viena, envolvendo-se em três projetos relacionados à etnografia do Brasil: Natterer, Patrimônio Bororo e Mario Baldi. Além disso, é co-autora do livro "Mario Baldi – Fotógrafo austríaco entre Índios Brasileiros".

Viviane Luiza da Silva desempenhou o papel de conservadora da seção de Etnologia no Museu Dom Bosco e se destaca por sua contribuição à interculturalidade na comunicação com os Povos Indígenas.

Com uma experiência de duas décadas no trabalho com comunidades indígenas, ela é a idealizadora do Projeto Centro Culturais nas comunidades e atua como assessora para as associações indígenas, promovendo o desenvolvimento econômico nas comunidades de Mato Grosso do Sul.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicat

Deixe seu Comentário

Leia Também