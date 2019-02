Vizinhos se agridem com abacates e vão parar na delegacia

Uma briga entre vizinhos virou caso de polícia, os dois homens um de 56 anos e o outro de 66 anos, acabaram se agredindo fisicamente com abacates, e no dia seguinte a briga continuou com porrete e cabo de enxada. A discussão foi por causa dos abacates de uma árvore que fica ao lado da casa de ambos.

Os briguentos são moradores de Araçatuba, estado de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, na noite da última segunda-feira (18) um aposentado de 66 anos estava pegando abacates do chão, embaixo do abacateiro existente em um terreno, que é cuidado por um vizinho, um autônomo de 56 anos. Foi o momento que ele passou a ser agredido por estar pegando o fruto, o idoso alega ter sido xingado de ladrão e outras palavras de baixo calão.

O aposentado disse que em seguida o vizinho partiu para cima dele com um pedaço de pau, neste momento para se defender deu uma abacatada no homem. O autônomo teria pego vários abacates e arremessado acertando o aposentado.

O aposentado conseguiu ir embora, mas na manhã desta terça-feira (19) o aposentado passeava com seu cachorro quando encontrou o autônomo, e ambos voltaram a se desentender. O idoso contou que seu vizinho partiu para cima dele dando vários golpes com o cabo de uma enxada, com as pancada acabou caindo no chão e passou a receber socos no rosto.

Mas a versão do autônomo é diferente, ele contou que estava em frente a sua casa quando seu vizinho se aproximou com um porrete, e para se defender, o atacou com o cabo da enxada. O caso foi registrado como lesão corporal e a Polícia Civil vai apurar os fatos.

Deixe seu Comentário

Leia Também