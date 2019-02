Imagens fortes: Mulher perde 80% do lábio inferior após ser mordida em briga

Após uma briga envolvendo duas mulheres, em Manaus (AM), a ex-namorada do cantor Eduardo Costa, Camila Pavanelly teria mordido os lábios de Angélica Araújo. Ela ficou com os dentes à mostra por causa da agressão.

O caso aconteceu na última quinta-feira (14) e de acordo com denúncia, a discussão entre as duas teria começado em um bar e foi terminar em um posto de gasolina, quando Angélica teve quase todo o lábio inferior arrancado pela blogueira.

Camila Pavanelly possui quase 40 mil seguidores no Instagram, ela se pronunciou pela rede social, e negou ter participado do fato, relatou que sua irmã estava sendo agredida por duas mulheres e um homem que se dizia delegado, foi quando ela acabou mordendo. Ela disse ainda que vai passar por uma cirurgia na próxima sexta-feira (22). A blogueira ainda relata que os esclarecimentos foram feitos no último sábado (16) na delegacia onde o caso foi registrado e que todas as medidas judiciais já foram tomadas.

Angélica passou por uma intervenção cirúrgica, pois perdeu de 70% a 80% do lábio inferior, disse o médico Gustavo Cabrera, especialista em microcirurgia reparadora. A cirurgia reparadora iniciou às 12h30 da última segunda-feira (18) e terminou somente às 17h39.

Na quinta-feira (14), mesma noite que ocorreu a confusão, Camila pegou um avião e voltou para Fortaleza.

