WhatsApp vai parar de funcionar em alguns Androids e iOS

O WhatsApp informou através do seu site que o aplicativo não é mais compatível com aparelhos com sistemas operacionais Android 2.3 e iOS 8 desde de 31 de dezembro de 2019.



Os primeiros atingidos foram os Windows Phones. Para aparelhos Android e iOS também há mudanças. No sistema operacional do Google, smartphones com a versão 2.3.7 ou inferior terão o WhatsApp desativado em 1º de fevereiro.



Na mesma data, iPhones com a versão iOS 8 também terão o WhatsApp desativado.



Taís providências é devido a essas plataformas serem de aparelhos antigos por isso poucos usuários devem ser afetados. Um exemplo disso é que o Android 2.3, ou Gingerbread, foi lançado em 2010, sendo que sua última atualização, o 2.3.7, foi liberada em setembro de 2011.



Cerca de 7,5 milhões de usuários de Androids podem ser afetados, de acordo com o Google equivale a 0,3% dos smartphones Androids que usam essa versão.



Segundo a Apple, entre os usuários de iPhone, 55% usam a versão mais atual, o iOS 13, e 38% usam o iOS 12. Apenas 7% do total estão em versões mais antigas.



"Para a melhor experiência, nós recomendamos que você use a última versão do iOS disponível para o seu telefone. Por favor, visite a página de suporte da Apple para aprender como atualizar o software do seu iPhone”, diz o WhatsApp, em seu site.



O WhatsApp será compatível apenas com smartphones Android 4.0.3 ou superior; iPhones com iOS 9 ou superior; e alguns aparelhos com o KaiOS 2.5.1 ou superior, usado em aparelhos de baixo custo.





