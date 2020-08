Youtube derruba permanentemente canal de Sara Winter

A conta de Sara Winter no Youtube foi encerrada por "por violar os Termos de Serviço" da plataforma e na manhã desta terça-feira (18) já estava fora do ar.

Ao G1, o YouTube diz que tem "políticas rígidas que determinam os conteúdos que podem estar na plataforma e encerramos qualquer canal que viole repetidamente nossas regras".

Segundo as políticas do YouTube, um canal pode ser encerrado se descumprir recorrentemente as regras de uso. A cada violação, a conta recebe um "strike" – um tipo de aviso e punição. E, após 3 "strikes", o canal é derrubado em definitivo.

Caso

No último fim de semana,

Sara Winter divulgou em vídeo no YouTube no fim de semana a identidade de uma menina de 10 anos, grávida após ser vítima de estupro e que fez a interrupção da gravidez garantida por lei.

Também foi Sara quem divulgou o endereço do hospital em que ocorreria o procedimento. Enquanto os médicos cumpriam a decisão judicial, grupos contrários ao aborto tentaram impedir que o diretor do hospital entrasse na unidade.

