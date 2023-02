A mando do PCC, quadrilha é presa por assaltar joalheria em Dourados

Sete pessoas foram presas, na tarde desta segunda-feira (13), após assaltarem uma joalheria, na região Central de Dourados. A quadrilha agia a mando da facção PCC (Primeiro Comando da Capital). Uma moto e um veículo WV Gol, utilizados pelos autores, foram apreendidos.

Conforme o site Dourados News, o assalto ocorreu por volta das 15h de ontem, o local fica a cerca de 30 metros do ponto da Polícia Militar. Uma dupla, que utilizava a moto, executou o assalto, enquanto outros dois rapazes davam apoio com outras funções.

A prisão foi realizada pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) juntamente com a Polícia Militar, o material furtado foi recuperado e ainda será contabilizado, mas a estimativa é de R$ 500 mil em joias.

Seis homens e uma mulher, que ainda não tiveram a identidade revelada, foram presos, a polícia segue com as investigações para apurar outros envolvidos.

De acordo com o delegado do SIG, Erasmo Cubas, os suspeitos foram presos em diversos pontos de Dourados, eles seriam de outra cidade e têm ligação com o PCC.

