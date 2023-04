A pauladas, mulher mata marido após discussão em assentamento em Nova Alvorada

Na noite desta segunda-feira (17), mais um episódio de homicídio envolvendo casal em Mato Grosso do Sul. Dessa vez, a mulher, de 33 anos, matou seu marido, de 56 anos, a pauladas no assentamento Santa Luzia, em Nova Alvorada do Sul - a 117 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as primeiras informações, o caso aconteceu após uma discussão entre o casal. A suspeita foi presa em flagrante pela Polícia Civil e encaminhada para a delegacia.

Conforme o site Alvorada Informa, a mulher e o homem possuíam um passado recheado de brigas, mas que após a discussão da noite de ontem, acabaram evoluindo para agressões e consequentemente a morte.

O boletim de ocorrência ainda está sendo registrado pelas autoridades.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal para os procedimentos de praxe, como exame necroscópico.

