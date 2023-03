AÃ§Ã£o entre PM e PF em MS prende homem por estuprar filha hÃ¡ 15 anos

Uma ação envolvendo agentes da Polícia Federal e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul terminou com a prisão de um homem, condenado por estupro de vulnerável, na tarde de sábado (11) em Iguatemi - distante a 471 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu há 15 anos no município de Juara, no interior de Mato Grosso, quando em 2008, o autor teria violentado a própria filha, na época com 7 anos.

Contra ele existia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. A Polícia Federal deflagrou, em novembro de 2022, a Operação Guardiões da Infância.

Desde então mantém unidades especializadas em todo o país com o intuito de retirar do convívio social indivíduos que já haviam sido investigados, processados criminalmente e condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal e impedindo que novos crimes contra crianças e adolescentes sejam cometidos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também