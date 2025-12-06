Menu
Ação rápida da Polícia Militar salva homem com crise convulsiva em Paranaíba

A vítima ainda apresentava sangramento ativo no braço decorrente de uma briga

06 dezembro 2025 - 10h31Luiz Vinicius
PM salvou a vida do homemPM salvou a vida do homem   (Via Interativo MS)

Ação rápida, precisa e marcada pelo preparo técnico da Polícia Militar salvou uma vida na tarde desta sexta-feira, dia 5, em Paranaíba. Um homem em situação de rua sofreu uma grave crise convulsiva no cruzamento da Avenida Três Lagoas com a Rua Coronel Carlos, e só resistiu graças à intervenção imediata da guarnição.

Além da convulsão, a vítima apresentava sangramento ativo no braço, ferimento que teria sido causado minutos antes durante uma briga com outro morador de rua. Ao chegarem à ocorrência, os policiais constataram a gravidade do quadro e iniciaram imediatamente os procedimentos de primeiros socorros.

Segundo o site Interativo MS, o atendimento foi conduzido com precisão pela Cabo PM Ingrid, que demonstrou preparo e controle ao posicionar a vítima em decúbito lateral, manobra fundamental para manter as vias aéreas desobstruídas, evitar broncoaspiração e garantir a respiração durante a convulsão. A atuação rápida da policial foi essencial para estabilizar o homem até a chegada do atendimento especializado.

Em seguida, a guarnição acionou o Corpo de Bombeiros, que deu continuidade ao atendimento e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba, onde recebeu cuidados médicos. Paralelamente ao resgate, a Polícia Militar informou que seguirá acompanhando o caso para apurar as circunstâncias da agressão que resultou no ferimento no braço do homem.

A ocorrência reforça o papel da PM não apenas no combate ao crime, mas também como força essencial na preservação da vida, destacando a importância do treinamento constante e da prontidão dos policiais em situações de emergência.

