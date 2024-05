Mulheres morrem ao terem cabeças esmagadas por caminhão em acidente em Ponta Porã

Flavia Rocha Machado, de 50 anos, e Maria José Soares, de 71 anos, morreram em um grave acidente de trânsito na noite desta terça-feira (28), após serem atropeladas e terem as cabeças esmagadas por um caminhão, que fugiu sem prestar socorro, no trevo que dá acesso ao condomínio Riviera, no Jardim Estoril, em Ponta Porã - a 314 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Civil está investigando a dinâmica do caso, mas informações apontam que elas foram atropeladas enquanto passavam pela rotatória existente no trecho.

Com o impacto causado no acidente, elas foram jogadas ao solo e o caminhão acabou passando por cima das cabeças das vítimas, que tiveram morte instantânea. Pela pista, foi possível notar a existência de massa encefálica que ficou espalhada.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o atendimento médico, contudo, Flavia e Maria já não apresentavam mais sinais vitais.

Flavia era funcionária da prefeitura de Ponta Porã e trabalhava na escola João Carlos.

