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Acidente entre carretas provoca incÃªndio e interdiÃ§Ã£o da BR-262 em Ribas do Rio Pardo

Duas vÃ­timas foram socorridas apÃ³s a batida, e a rodovia precisou ser interditada para atendimento da ocorrÃªncia

13 marÃ§o 2026 - 09h22VinÃ­cius Santos     atualizado em 13/03/2026 Ã s 09h29
Local do acidente - Foto: Reprodução / Três Lagoas No ArLocal do acidente - Foto: ReproduÃ§Ã£o / TrÃªs Lagoas No Ar  

Duas carretas se envolveram em um grave acidente na rodovia BR-262, em Ribas do Rio Pardo, nesta sexta-feira (13). As vítimas foram socorridas por uma ambulância do município de Água Clara, que prestou atendimento no local.

Segundo noticiou o site Três Lagoas No Ar, o acidente foi uma colisão frontal e deixou duas vítimas em estado grave. Em decorrência disso, houve interdição total da rodovia em ambos os sentidos, sem previsão de liberação. A Polícia Rodoviária Federal atende à ocorrência.

O Corpo de Bombeiros também atende à situação, já que um dos veículos tombou e pegou fogo. Imagens registradas no local mostram que a fumaça podia ser vista de longe. O caso segue sendo apurado e, até o momento, não foi divulgada atualização sobre o estado de saúde das vítimas.

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