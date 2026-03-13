Acidente entre carretas provoca incÃªndio e interdiÃ§Ã£o da BR-262 em Ribas do Rio Pardo

Duas carretas se envolveram em um grave acidente na rodovia BR-262, em Ribas do Rio Pardo, nesta sexta-feira (13). As vítimas foram socorridas por uma ambulância do município de Água Clara, que prestou atendimento no local.

Segundo noticiou o site Três Lagoas No Ar, o acidente foi uma colisão frontal e deixou duas vítimas em estado grave. Em decorrência disso, houve interdição total da rodovia em ambos os sentidos, sem previsão de liberação. A Polícia Rodoviária Federal atende à ocorrência.

O Corpo de Bombeiros também atende à situação, já que um dos veículos tombou e pegou fogo. Imagens registradas no local mostram que a fumaça podia ser vista de longe. O caso segue sendo apurado e, até o momento, não foi divulgada atualização sobre o estado de saúde das vítimas.

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