Acidente grave entre ônibus e caminhão deixa três feridos na MS-164 em Maracaju

Pelo menos três pessoas foram socorridas em estado grave na noite desta quinta-feira (22), logo após um acidente de grande magnitude envolver um ônibus de viagem e um caminhão na MS-164, no distrito de Vista Alegre, entre Maracaju e Ponta Porã.

Os feridos foram identificados como sendo motorista e passageiro do caminhão e o condutor do ônibus, no qual não estava carregando passageiros no momento do acidente.

Segundo as informações recebidas pela reportagem, os três foram socorridos para um hospital de Maracaju, devido ao melhor tempo resposta.

O ônibus era da empresa terceirizada, que prestava serviços para a Jotabasso, de Ponta Porã.

Todas as vítimas ficaram presas nas ferragens e tiveram que ser desencarceradas ao longo do atendimento, feito por equipes do Corpo de Bombeiros.

Veja a nota da empresa logo após o acidente:

"O acidente aconteceu entre um Caminhão Munck, onde estavam dois funcionários e um ônibus terceiro, que estava sem passageiros, apenas com o motorista. Os bombeiros foram acionados e estão prestando socorros as vítimas. Os três envolvidos no acidente foram encaminhados aos hospitais próximos e já estão recebendo atendimento. A Sementes Jotabasso está prestando suporte as vítimas envolvidas e informa que não houve vítima fatal no local do acidente".

