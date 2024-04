Acidente termina com a morte de mãe e filho em Antônio João

Mirian Fernandes e seu filho Leonardo Fernandes, morreram em decorrência de um acidente de trânsito na noite deste domingo (31) na cidade de Antônio João, a 298 quilômetros de Campo Grande. As circunstâncias continuam sendo apuradas pelas autoridades.

Na caminhonete ainda estavam Cleber Fernandes, marido da vítima e pai do menino, além das outras duas filhas, sendo todos eles socorridos com vida para o hospital na cidade. A família era proprietária de um tradicional espetinho no bairro Portal do Parque.

Segundo informações do site Jornal da Nova, a família, que mora em Nova Andradina, estava viajando e por motivos a serem apurados sofreu o acidente automobilístico.

Por conta do impacto, Miram e Leonardo morreram no local do acidente.

Cleber, que é empresário, teria recebido alta hospitalar durante a manhã desta segunda (1°), assim com suas duas filhas, que havia sido socorridas juntamente com ele após o acidente.

A Polícia Civil de Ponta Porã e a Polícia Científica foram acionados para atender o local e apurar as circunstâncias que levaram ao fato.

