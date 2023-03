Acusado de matar ex-mulher com tiro Ã© condenado a 14 anos de prisÃ£o em MS

Após três anos do crime de feminicídio contra Euzébia Clara Leite Pereira, de 26 anos, conhecida como 'Clara Bianc', em Água Clara, Marcos Fernando Martins, de 42 anos, foi a julgamento e foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado.

O julgamento aconteceu durante toda a quarta-feira (29) no Tribunal do Júri de Três Lagoas, devido à repercussão do caso, que chocou a cidade de Água Clara.

Marcos teve sua sentença definitiva por cometer homicídio triplamente qualificado, com agravante pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo motivo da vítima ser mulher, qualificadora de feminicídio.

O crime aconteceu no dia 25 de março, quando houve uma discussão entre Marcos e Clara. A irmã da vítima, na época, havia relatado escutar a discussão e na sequência um barulho de tiro.

Ao verificar a situação, encontrou a jovem morta em seu quarto com um tiro na testa. O autor fugiu em um veículo, mas ao tentar se esconder em Campo Grande, foi preso um dia depois.

Preso em flagrante, ele já cumpriu três anos de sua pena e agora deve cumprir o restante, decidido por sentença da Justiça.

