Adolescente Ã© apreendido transportando drogas em bagagem de Ã´nibus em MS

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, neste sábado (11), transportando quase 10 quilos de maconha, haxixe e skunk em um ônibus na MS-162, em Dourados.

Conforme o site Jardim MS News, o coletivo tinha saído de Ponta Porã com destino a Campo Grande, a Polícia Militar de Dourados abordou o veículo e encontrou a droga. O adolescente informou que estava vindo de Ponta Porã e apresentou o documento de identificação e bilhete de passagem.

Ao verificarem as documentações, os políciais constataram que faltava o comprovante da bagagem, e o adolescente relatou não ter conhecimento. Posteriormente a equipe localizou o canhoto da passagem do suspeito que estava com o motorista do ônibus, de modo que foi possível identificar as bagagens.

Durante a busca no interior do bagageiro, localizaram uma mala contento 9 quilos e 800 gramas de maconha, 35 gramas de haxixe e 135 gramas de skunk.

O adolescente confirmou aos militares estar recebendo a quantia de dois mil reais para levar a droga. O adolescente foi apreendido e apresentado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) em Dourados juntamente com o material ilícito.

Deixe seu Comentário

Leia Também