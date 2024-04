Adolescente é flagrado abusando de primo de 8 anos em Nova Andradina

Adolescente, de 17 anos, foi apreendido após ser flagrado estuprando do seu primo, um garoto, de 8 anos, durante a noite de quarta-feira (17), em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Quem flagrou a situação foi a mãe da criança que ao entrar no quarto percebeu o ato libidinoso e chamou a Polícia Militar.

Segundo o site Jornal da Nova, o adolescente estava residindo na mesma casa em que o primo. A mãe relatou para a polícia que desconfiou do comportamento do filho e passou a observar o dia-a-dia.

Pela noite, ela entrou no quarto da criança e flagrou os dois na cama com o suspeito abusando do primo. O acusado saiu em disparada, mas foi localizado pela Polícia Militar e apresentado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Foi representado pela internação do adolescente, que segue apreendido e aguarda o desfecho do pedido que será analisado pelo Poder Judiciário.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também