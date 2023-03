Adolescente Ã© flagrado com droga na mochila em escola de MS

Um adolescente, de 14 anos, foi flagrado carregando porção de drogas na mochila na tarde desta segunda-feira (27), em uma escola municipal de Costa Rica, distante a 330 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Jovem Sul News, a denúncia apontou que na mochila do aluno teria algo suspeito.

Quando os militares chegaram a unidade de ensino e encontraram o referido adolescente, foi encontrado uma porção de maconha e um isqueiro.

O Conselho Tutelar foi acionado e o adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

